Ancora violenza e degrado nei giardini di via Camia | uomo ridotto in fin di vita dopo una lite

Da ilpiacenza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 17 maggio, nei giardini di via Camia, si è verificata una rissa tra due persone che ha portato a un'aggressione con un pugno al volto. Un uomo di nazionalità ucraina è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche. I giardini sono noti da tempo per problemi di degrado e presenza di persone senza dimora. La lite è avvenuta in un'area frequentemente frequentata da soggetti senza fissa dimora e segnalata per episodi di violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono gravissime le condizioni di un uomo, di nazionalità ucraina, che nella serata di domenica 17 maggio è stato colpito con un pugno al volto durante una violenta lite avvenuta nei malfamati giardini di via Camia: un luogo ormai da tanto tempo consegnato al degrado, ritrovo abituale di sbandati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia: catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressoriSi è chiuso il cerchio attorno ai responsabili della brutale aggressione avvenuta il 30 marzo a Savignano sul Rubicone, provincia di Forlì-Cesena.

Leggi anche: Paura in via Gola a Milano, uomo ridotto in fin di vita a coltellate: indaga la polizia

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web