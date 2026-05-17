Ancora violenza e degrado nei giardini di via Camia | uomo ridotto in fin di vita dopo una lite
Nella serata di domenica 17 maggio, nei giardini di via Camia, si è verificata una rissa tra due persone che ha portato a un'aggressione con un pugno al volto. Un uomo di nazionalità ucraina è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche. I giardini sono noti da tempo per problemi di degrado e presenza di persone senza dimora. La lite è avvenuta in un'area frequentemente frequentata da soggetti senza fissa dimora e segnalata per episodi di violenza.
Sono gravissime le condizioni di un uomo, di nazionalità ucraina, che nella serata di domenica 17 maggio è stato colpito con un pugno al volto durante una violenta lite avvenuta nei malfamati giardini di via Camia: un luogo ormai da tanto tempo consegnato al degrado, ritrovo abituale di sbandati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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