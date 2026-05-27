Ha ridotto la figlia in fin di vita | tassista resta in carcere

Un uomo di 58 anni, tassista, è stato arrestato e il suo fermo è stato convalidato dal gip di Napoli. È accusato di aver aggredito la figlia di 37 anni nell’abitazione di famiglia, provocandole gravi ferite e riducendola in condizioni critiche. L’aggressione si è verificata all’interno della casa, durante un episodio di violenza. Il tribunale ha confermato la detenzione dell’uomo in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Convalidato dal gip del tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio d'Ischia accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo, accusato di tentato omicidio, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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