lite in casa poi aggredisce carabinieri e 118

Durante la notte tra sabato e domenica nel Reggiano, un uomo di 41 anni di Carpi ha causato una lite in casa e ha aggredito i militari dell’Arma e il personale del 118 intervenuti sul posto. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’assistenza medica per le persone coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze delle aggressioni o sulle condizioni dei coinvolti.

Notte movimentata, tra sabato e ieri nel Reggiano, per un 41enne carpigiano che ha aggredito carabinieri e 118. Tutto è iniziato quando ha litigato nell’abitazione di un suo conoscente, in via Moruzzi a Campagnola, con le urla che sono state sentite anche dai vicini di casa, oltre che dall’anziana madre del padrone di casa, la quale nello scendere le scale per verificare cosa stesse succedendo, è scivolata, riportando alcuni traumi. Una situazione che ha consigliato l’intervento dell’ambulanza, arrivata dalla vicina sede della Croce rossa di Novellara, insieme al personale medico. Ma una volta sul posto, i soccorsi sanitari così come i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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