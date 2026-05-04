Lite in casa a Reggio Emilia aggredisce i carabinieri

Nella notte a Reggio Emilia, i carabinieri sono intervenuti a causa di una lite violenta in un’abitazione nel quartiere Baragalla. Durante l’intervento, un uomo ha aggredito i militari, che sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Reggio Emilia – Un intervento movimentato quello accaduto ieri notte a Reggio Emilia, con un uomo alla fine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di una lite violente in corso in una abitazione, nel quartiere Baragalla. Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una scena di caos: un 31enne, che convive con la madre, si trovava in un evidente stato di alterazione psico-fisica, per presunto abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, prima dell'arrivo della pattuglia il trentunenne aveva già danneggiato diversi arredi e suppellettili dell'appartamento, rendendo necessario l'intervento esterno per garantire l'incolumità della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite in casa a Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri Notizie correlate Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri con calci al pronto soccorso: arrestato 41enneUn arresto per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei pressi dell’ospedale Santa Maria Nuova. Reggio Emilia, caos in casa: ventenne aggredisce il padre e ferisceUn ventenne di Reggio Emilia ha scatenato il caos nella mattinata di ieri, aggredendo prima il proprio padre e poi i militari intervenuti per sedare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morde il collega durante pausa lavoro, denunciato nel Reggiano; Reggio, aggredisce e minaccia di morte la moglie: 65enne denunciato e mandato via da casa; Accoltello' un uomo durante un litigio mentre era in affidamento terapeutico, 37enne in carcere; Lite in famiglia a Cavriago, i carabinieri arrestano una 32enne. Lite in famiglia a Cavriago, i carabinieri arrestano una 32enneCAVRIAGO (Reggio Emilia) – Un intervento nato per sedare un acceso diverbio familiare si è trasformato in un movimentato arresto a Cavriago, dove i Carabinieri hanno dovuto contenere, con non poca fat ... reggionline.com Reggio Emilia, lite in azienda: morde il collega durante la pausa di lavoro, denunciatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Reggio Emilia, lite in azienda: morde il collega durante la pausa di lavoro, denunciato ... tg24.sky.it la Repubblica. . “Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura”: così Francesco Guccini si è presentato alla mostra a lui dedicata “Canterò soltanto il tempo“, allo spazio Gerra di Reggio Emilia. "Non riesco più a leggere e mi add - facebook.com facebook Tuttosport sul Milan dopo il ko di Reggio Emilia: "Un altro passo falso" x.com