Nella serata di ieri, a Mondragone, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite in famiglia. Durante il tentativo di calmare la situazione, un uomo di 37 anni ha aggredito i militari con una pala, opponendo resistenza all’arresto. È stato poi fermato con l’uso del taser e portato in carcere. L’intervento si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso la struttura penitenziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata di tensione quella di ieri, domenica 19 aprile, a Mondragone, dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 37enne del posto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di una 45enne che segnalava una lite in corso all’interno della propria abitazione. I militari dell’Arma dei Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente critica: l’uomo, in evidente stato di agitazione e totalmente non collaborativo, ha reagito con violenza alla loro presenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite in famiglia, poi aggredisce i carabinieri con una pala: fermato col taser e portato in carcere

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