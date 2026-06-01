L’Italia si gode Bezzecchi e Antonelli leader in MotoGP e F1 | una storia di amicizia
L’Italia ha due leader nel Motorsport: un pilota di MotoGP e uno di F1. Bezzecchi e Antonelli sono i protagonisti di questa stagione, portando avanti una storia di amicizia tra i due. È la prima volta dal 1952 che il paese ha due rappresentanti in queste categorie contemporaneamente, con Ascari in F1 e Masetti in MotoGP. La presenza di questi due atleti italiani si accompagna a un momento di grande attenzione per lo sport nazionale.
Una storia di amicizia. L’Italia si trova a vivere un momento particolare nel Motorsport, che va oltre il valore storicostatistico di una leadership in F1 e MotoGP, con due rappresentanti, cosa che non accadeva dal 1952 con Alberto Ascari in F1 e Umberto Masetti sulle due ruote. Da una parte c’è Kimi Antonelli, il diciannovenne bolognese che ha bruciato le tappe e conquistato la F1 con la naturalezza dei predestinati con la Mercedes, fino a issarsi al comando della classifica iridata dopo un avvio di stagione da record. Dall’altra c’è Marco Bezzecchi, protagonista della rinascita Aprilia e capace di riportare un pilota italiano in vetta alla MotoGP grazie a prestazioni di assoluto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
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