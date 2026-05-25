Il team ha visto il debutto di Antonelli in Formula 1, con il pilota che si è mostrato molto a suo agio in pista. Wolff ha commentato positivamente le sue prestazioni, sottolineando la sua sicurezza. Per quanto riguarda Russell, il team ha espresso fiducia nella possibilità di recuperare posizioni in futuro. La situazione crea un equilibrio delicato tra i due piloti, con un momento di grande attenzione da parte della squadra.

Un momento d’oro da gestire con attenzione, soprattuto quando hai una competizione interna così tanto agguerrita. Toto Wolff ha commentato con la solita lucidità quanto successo al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito. In prima battuta, l’austriaco ha rimarcato il retrogusto agrodolce che accompagna il successo di un pilota, in questo caso Andrea Kimi Antonelli, e il ritiro dell’altro, in questo caso George Russell: “ Come squadra, abbiamo avuto tante situazioni ag rodolci. Ti senti estremamente felice per un pilota, e meritatamente, e poi ti senti devastato per l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Wolff si gode Antonelli: “E’ molto a suo agio in quello che fa. Russell? Avrà modo di recuperare”

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