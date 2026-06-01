Otto dei convocati per le amichevoli di giugno della Nazionale Under 21 sono provenienti da Serie B e C. La rosa, scelta dal ct ad interim, è composta principalmente da giovani giocatori, molti dei quali appartenenti a questa categoria. Per le due partite contro Lussemburgo e Grecia, sono stati selezionati principalmente calciatori di età inferiore ai 21 anni, creando una squadra con caratteristiche da Under 21 più che da selezione senior.

La Nazionale di Baldini è un caso più unico che raro. Per le due amichevoli di giugno — il 3 col Lussemburgo, il 7 con la Grecia — il ct ad interim ha chiamato una rosa giovanissima, di fatto la sua Under 21 promossa in blocco. Gli unici “azzurrabili” della Nazionale maggiore sono Gigio Donnarumma, Pio Esposito e Marco Palestra. Per il resto, tempo di esperimenti. Perché l’Italia gioca con un’Under 21. Non è un capriccio: è una scelta annunciata. Lo avevamo raccontato quando Baldini disse che a giugno avrebbe convocato solo Under 21, per conoscere il livello dei giovani italiani. Lo stesso tecnico che ha imposto regole vecchio stampo, dalle stanze doppie ai cellulari nel cassetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia di Baldini è un’Under 21: otto convocati arrivano dalla Serie B e C

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