Italia Under 21 un volto nuovo tra i convocati di Baldini | è arrivato ieri sera a Tirrenia! Di chi si tratta tutti gli aggiornamenti

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo giocatore si è unito alla rosa dell’Italia Under 21 convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini. Il calciatore è arrivato ieri sera a Tirrenia, dove la squadra si prepara per le prossime sfide. La selezione si avvicina alla fase più intensa del percorso verso le competizioni europee giovanili, con i convocati che continuano ad aggiornarsi e allenarsi in vista delle partite ufficiali.

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