Il Comune di Conca della Campania ha aperto una selezione pubblica per assumere un istruttore di vigilanza a tempo indeterminato, utilizzando l’Elenco di Idonei ASMEL. La scadenza per presentare domanda è fissata al 9 maggio. La figura professionale sarà impiegata per rafforzare i servizi di sicurezza urbana nel territorio comunale. La procedura di selezione riguarda un interpello volto a individuare il candidato più idoneo tra gli iscritti all’elenco.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Conca della Campania (CE) ha attivato un interpello per l’ assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore di vigilanza attraverso l’ Elenco di Idonei ASMEL, con possibilità di candidarsi fino al 9 maggio. La scelta arriva in un momento in cui la Polizia Locale è al centro del dibattito nazionale. Negli ultimi quindici anni gli organici si sono ridotti del 20%, con circa 11mila operatori in meno e ricadute dirette sulla capacità dei Comuni di presidiare il territorio. A fronte di funzioni sempre più ampie, dalla sicurezza urbana alla mobilità, dal controllo del territorio alla gestione delle emergenze, per gli Enti Locali diventa centrale il tema del rafforzamento degli organici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conca della Campania assume un istruttore di vigilanza per rafforzare la sicurezza urbana

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