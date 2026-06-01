L' Italia applaude l' Italia e accarezza la memoria

Notizia in breve

Domenica al circuito del Mugello è stata caratterizzata da un grande afflusso di pubblico, con i motori che ruggivano come un battito accelerato. L'evento ha attirato numerosi appassionati, creando un’atmosfera vibrante e intensa. La giornata si è svolta senza incidenti significativi, con gli spettatori che hanno seguito con entusiasmo le gare e le attività sul circuito. La manifestazione ha confermato il ruolo di questa pista come punto di riferimento nel panorama motoristico.