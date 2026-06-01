L' Italia applaude l' Italia e accarezza la memoria
Domenica al circuito del Mugello è stata caratterizzata da un grande afflusso di pubblico, con i motori che ruggivano come un battito accelerato. L'evento ha attirato numerosi appassionati, creando un’atmosfera vibrante e intensa. La giornata si è svolta senza incidenti significativi, con gli spettatori che hanno seguito con entusiasmo le gare e le attività sul circuito. La manifestazione ha confermato il ruolo di questa pista come punto di riferimento nel panorama motoristico.
Ci sono domeniche in cui il rumore dei motori assomiglia più a un battito accelerato. Il Mugello sembrava respirare. Di passione, di sorpresa, di consapevolezza. Fra le colline in movimento piene di tifosi, in un paesaggio meravigliosamente italiano, si poteva avvertire l'eco buona di una domanda ancora incredula: ma è proprio tutto vero? Quesito né stupido né banale per un Paese troppo abituato a specchiarsi altrove. Perché Bezzecchi che vince il Gp d'Italia su Aprilia italiana lo fa da leader del mondiale MotoGp proprio mentre a sventolargli la bandiera a scacchi è Kimi Antonelli che comanda il mondiale F1 forte di quattro vittorie quattro di fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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