L’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: tre ori per merito di Nadia Battocletti (3000 metri), Zaynab Dosso (60 metri) e Andy Diaz (salto triplo), due argenti grazie a Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo). Il Bel Paese ha raggiunto il terzo posto nel medagliere che conta come prima discriminante il numero di ori alle spalle degli USA e della Gran Bretagna, ma è eccezionale anche il riscontro conseguito nella classifica a punti. Nella graduatoria che prende in considerazione le finali raggiunte da ogni Paese e assegna un punteggio in base al piazzamento finale (8 punti al primo, 7 al secondo e poi a scendere fino a un punto assegnato all’ottavo), l’Italia è ottima quarta a quota 47 punti, a una sola lunghezza dalla Polonia, che ha ospitato la rassegna iridata in sala in quel di Torun. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia accarezza il podio nella classifica a punti a suon di medaglie! USA dominanti ai Mondiali Indoor

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