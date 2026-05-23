L’Italia ha vinto 3-1 contro la Turchia nella partita di Genova, valida per la AIA AeQuilibrium Cup Women Elite. La squadra italiana ha segnato tre gol, mentre gli avversari hanno risposto con un solo punto. La partita si è svolta in un impianto sportivo affollato, con il pubblico che ha applaudito la prestazione delle giocatrici italiane, che hanno ottenuto così la seconda vittoria consecutiva nel torneo.

L’Italia concede il bis e supera anche la Turchia nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova. Al termine di una sfida intensa, ricca di spunti tecnici e indicazioni importanti per Julio Velasco, le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-17) al termine di un match cresciuto progressivamente con il passare dei set. Dopo un secondo parziale complicato, la Nazionale italiana ha infatti cambiato marcia dominando il terzo set e controllando con autorevolezza il quarto, trascinata dalle giocate di Ekaterina Antropova, Merit Adigwe e da una sorprendente Dalila Marchesini. L’avvio di gara è stato equilibrato, con la Turchia capace di mettere subito pressione in battuta e di sfruttare la qualità offensiva di Aydin ed Erkek. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Genova applaude la “nuova” Antropova: l’Italia supera 3-1 la Turchia con autorità

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