Liste d’attesa il sindacato degli specialisti ai nuovi direttori sanitari | Basta rinvii

La specialistica ambulatoriale della sanità pubblica pugliese rischia di bloccare le visite per i pazienti. Il sindacato Sumai Puglia ha scritto ai nuovi direttori generali delle aziende sanitarie regionali, chiedendo di interrompere i rinvii e le lunghe attese. La lettera invita a risolvere subito le criticità nelle liste d’attesa. Non ci sono state ancora risposte ufficiali.

LECCE - La specialistica ambulatoriale della sanità pubblica pugliese è al centro di una lettera aperta firmata dal Sumai Puglia, il sindacato unico della medicina ambulatoriale italiana, e indirizzata ai nuovi direttori generali delle aziende sanitarie regionali, fra i quali, per quanto riguarda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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