Sanità Decaro detta la linea ai nuovi direttori generali | Ridurre le liste d’attesa e riorganizzare i pronto soccorso

Il sindaco ha incontrato i nuovi direttori generali del settore sanitario, sottolineando che il loro obiettivo principale è migliorare l’assistenza ai pazienti. Ha specificato che devono concentrarsi sulla riduzione delle liste d’attesa e sulla riorganizzazione dei pronto soccorso. Durante l’incontro, ha ribadito che la priorità è garantire un servizio più efficiente e accessibile per i cittadini.

“Ho spiegato subito ai nuovi direttori generali che il loro primo compito è prendersi cura dei pazienti. Dobbiamo essere tutti il sindacato dei cittadini e dei pazienti, di tutte quelle persone che con le loro storie e le loro famiglie si affidano al sistema sanitario regionale. Ognuno di questi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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