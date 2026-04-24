Sanità riduzione della spesa e liste d?attesa | per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultati

I nuovi direttori generali delle Asl in Puglia avranno contratti legati a obiettivi specifici, tra cui la riduzione delle liste d’attesa e il controllo della spesa sanitaria. Tra le priorità ci sono anche il monitoraggio della spesa per beni e servizi, la trasparenza e la lotta alla corruzione, con l’obbligo di rispettare le norme vigenti. Le misure sono state annunciate per migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.

Abbattimento delle liste d’attesa, monitoraggio costante della spesa sanitaria, contenimento della spesa per beni e servizi, trasparenza e anticorruzione, obbligo del rispetto delle norme del codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Sono alcuni degli obiettivi che saranno inseriti direttamente nei contratti che i nuovi direttori generali delle Asl firmeranno una volta scelti dal governatore Antonio Decaro. La Regione Puglia ha deciso di cambiare strategia per essere certa che i manager della sanità, che a breve saranno nominati, seguono gli indirizzi dati. C'è, infatti, “la necessità che i contratti dei nuovi direttori generali...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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