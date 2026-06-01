L’Iran lascia fuori dalla lista dei Mondiali l’attaccante con 57 gol

L’Iran ha annunciato la lista dei convocati per i Mondiali senza includere Sardar Azmoun, che con 57 gol è il terzo miglior marcatore nella storia del paese. La decisione è stata comunicata tramite il sito 101greatgoals. Azmoun non figura tra i giocatori selezionati per la competizione mondiale in programma. La lista ufficiale dei convocati è stata resa pubblica recentemente.

2026-06-01 18:39:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’attaccante iraniano Sardar Azmoun, il terzo miglior marcatore nella storia del paese, è stato escluso dalla lista dei convocati per la Coppa del Mondo. L’omissione di Azmoun arriva nel contesto di notizie di “slealtà” nei confronti del governo iraniano. Si dice che il 31enne, che gioca nella sua squadra di calcio negli Emirati Arabi Uniti, abbia fatto arrabbiare il regime pubblicando una sua foto con il sovrano degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoum su Instagram a marzo. Azmoun è stato escluso dalla rosa preliminare dell’Iran per il torneo e, nonostante le suppliche del vicepresidente del paese, Abdolkarim Hosseinzadeh, che chiedeva la sua inclusione, non sarà presente in Nord America. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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