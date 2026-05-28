Olanda | il difensore del Liverpool escluso dalla lista dei Mondiali

Il difensore del Liverpool Jeremie Frimpong non farà parte della squadra olandese ai Mondiali del 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e Frimpong non figura più nella lista dei convocati. La selezione per il torneo si è conclusa senza il giocatore, che non parteciperà alla competizione internazionale. La squadra nazionale olandese ha confermato i nomi dei calciatori scelti per il torneo.

2026-05-27 15:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il difensore del Liverpool Jeremie Frimpong è stato escluso dalla rosa dell’Olanda per la Coppa del Mondo 2026. Mercoledì l’allenatore Ronald Koeman ha nominato i 26 convocati per il torneo, con Frimpong tra le omissioni. Il terzino destro ha collezionato 15 presenze in nazionale, ma non giocherà in Nord America dopo una deludente prima stagione con il Liverpool. Frimpong si è unito al Liverpool per 29,5 milioni di sterline e ha collezionato 35 presenze, ma ha lottato per avere il tipo di impatto che li ha convinti ad attirarlo dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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