Sub morti alle Maldive il doppio mistero della grotta e dei due italiani fuori dalla lista dei ricercatori

Due sub sono morti alle Maldive, mentre proseguono le ricerche per recuperare i corpi. La polizia locale ha confermato che i due italiani coinvolti non sono presenti nella lista ufficiale dei ricercatori ancora in attività. Un portavoce del governo ha dichiarato che i soccorritori stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in una grotta sottomarina. La vicenda si arricchisce di un secondo mistero, legato alla presenza dei due italiani fuori dalla lista delle persone sotto ricerca.

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Si continua a indagare sui cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, isola dell’atollo Vaavu. Ci sono ancora diversi punti su cui fare chiarezza. Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente maldiviano Mohamed Muizzu, ha sostenuto che in base ai documenti in suo possesso, sul permesso di ricerca marina del team coinvolto nella tragedia, non compaiono i nomi di due dei cinque subacquei e non è menzionata l’immersione nella grotta in cui sono scomparsi. Sub italiani morti, parla il portavoce del governo delle Maldive Il mistero dei nomi mancanti di due sub dalla lista del team di ricerca Il governo maldiviano: "Per noi un colpo durissimo" Sub italiani morti, parla il portavoce del governo delle Maldive Shareef è stato raggiunto dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sub morti alle Maldive, il doppio mistero della grotta e dei due italiani fuori dalla lista dei ricercatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, cinque italiani morti in immersione: il mistero della grotta profonda restaRoma - Proseguono le ricerche nella cavità sottomarina dell’atollo di Vaavu, mentre Farnesina, autorità maldiviane e Procura di Roma seguono gli... Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Sub morti alle Maldive, tornati i venti italiani a bordo della barca: Siamo molto provati milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com L'universo ha un pessimo senso dell'umorismo: il 14 maggio 2026 è uscito Subnautica 2 e nello stesso giorno cinque italiani sono morti intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive reddit Italiani morti alle Maldive, al via immersione team subacquei per recupero dei corpi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, continua ricerca corpi: al lavoro team internazionale. LIVE ... tg24.sky.it Italiani morti alle Maldive, arrivati i sub finlandesi. I 20 connazionali rientratiLeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE ... tg24.sky.it