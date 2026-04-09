Il premier israeliano ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno colloqui diretti con il Libano per cercare di risolvere il conflitto con Hezbollah. Questa decisione arriva dopo pressioni da parte di vari attori internazionali, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, l'ex mandatario ha sottolineato l'importanza di fare pressione sui leader israeliani riguardo agli attacchi in Libano.

Israele fa un passo di lato: di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato colloqui diretti con il Libano nei prossimi giorni per mettere fine alla guerra contro Hezbollah. Senza un cessate il fuoco però, hanno chiarito gli israeliani, e sul terreno l’offensiva continua a essere durissima. «Alla luce dei ripetuti appelli del Libano ad avviare negoziati diretti con Israele, ieri durante la riunione del Consiglio dei Ministri ho dato - ha sottolineato il premier israeliano - la direttiva di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano. I negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull'instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"

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Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Trump pide al presidente israelí que indulte a Netanyahu

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Ecco come Israele ha convinto Trump ad attaccare l’Iran: la strategia di Tel Aviv e gli avvertimenti dei consiglieri del tycoonIl NYT rivela: il premier israeliano ha promesso vittoria facile e cambio di regime, ma la CIA definiva i piani farseschi ... ilfattoquotidiano.it

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