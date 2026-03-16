Medio Oriente Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano Trump avverte la Nato | Futuro negativo se non aiuta in Iran

In Medio Oriente, Israele ha iniziato operazioni terrestri nel sud del Libano. Intanto, l’ex presidente americano ha rivolto un avvertimento alla Nato, dicendo che il futuro potrebbe essere negativo se gli alleati non intervengono per garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente nella regione.

Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. In una intervista al Financial Times il presidente degli Stati Uniti 'chiama' anche la Cina: "Dovrebbe aiutare, il 90% del suo petrolio viene da lì", dice, e attende una risposta prima del viaggio per incontrare Xi a fine mese, che potrebbe essere anche rimandato. Pechino: "Gli Usa correggano subito i loro comportamenti scorretti sul commercio". Dal tycoon, che spera di poter annunciare la coalizione per questa settimana, intanto nuove minacce e accuse a Teheran: "Possiamo colpire Kharg in 5 minuti, fanno disinformazione con l'IA". 🔗 Leggi su Feedpress.me

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