Le autorità israeliane hanno diffuso un avviso rivolto ai cittadini iraniani, raccomandando di evitare di prendere i treni a causa di rischi per la sicurezza. Nel frattempo, si riferisce che il leader iraniano si trovi in uno stato di incoscienza. La situazione nel paese continua a essere segnata da tensioni e sviluppi che coinvolgono più attori e questioni politiche.

Si fa sempre più intrigata, complessa e delicata, la fitta rete di interazioni, invettive e avvenimenti che avvolge il conflitto in Iran. Da un lato, Washington che attraverso i suoi funzionari sostiene che il divario fra Stati Uniti e il Paese degli ayatollah sia troppo ampio per essere colpato entro la scadenza fissata per oggi dell’ultimatum imposto dallo stesso presidente a stelle e strisce. Dall’altro, gli estenuanti sforzi diplomatici del Pakistan che tenta di pore fine alla guerra stilando un piano di pace in due fasi, ma che non sembra trovare appiglio tra le fazioni coinvolte. Intanto, secondo un memorandum diplomatico basato su... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Israele avverte iraniani: “Non prendete treni, a rischio la vostra vita”. Khamenei in stato di incoscienza

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe in stato d’incoscienza e in cura a Qom. Pentagono: piano di obiettivi da colpireSecondo il memorandum, Khamenei è privo di sensi e “in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del...

Leggi anche: Israele avvisa gli iraniani: "Non prendete il treno"

LIVE – Guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran: aggiornamenti in tempo reale

Temi più discussi: Iran avverte: 'Attacchi devastanti contro gli Usa e Israele'; Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Trump: Iran può essere eliminato in una notte, anche martedì'. VIDEO; Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finora.

Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finoraLa tregua potrebbe entrare in vigore già oggi per riaprire lo Stretto di Hormuz, sostengono le notizie pubblicate da Reuters e Times of Israel ... tg.la7.it

L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in IsraeleHaaretz: le difese aeree israeliane non riescono a intercettare i missili iraniani, colpite le due città in due distinti bombardamenti. Oltre 100 feriti. Teheran lancia missili sulla base militare ang ... ansa.it

Lo choc della guerra di Usa e Israele contro l’Iran non colpisce solo i consumatori. In un mondo governato dalla finanza, la guerra innesca crisi a catena, dai conti pubblici ai fondi d’investimento, mentre si accumulano sospetti di 'insider trading' sugli annunci d - facebook.com facebook

#Crosetto: situazione senza precedenti, non abbiamo imparato nulla #Iran x.com