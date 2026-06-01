L’Inter sta lavorando per modificare la difesa con l’acquisto di svincolati di alto livello e scommesse provenienti dalla Premier League. La società sta accelerando le trattative per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, cercando di bilanciare il ringiovanimento della rosa con la necessità di mantenere un livello competitivo a livello internazionale.

L’ Inter accelera i movimenti di mercato per ridisegnare la propria linea difensiva in vista della prossima stagione, muovendosi sul delicato filo che unisce l’esigenza di ringiovanire la rosa al mantenimento di un’alta competitività internazionale. Negli uffici di Viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra sta lavorando a stretto contatto con il tecnico Cristian Chivu per individuare profili capaci di raccogliere un’eredità pesante e, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sul tavolo dei vertici interisti sono piovute nelle ultime settimane diverse candidature di prima fascia. Tra i vari profili internazionali visionati dagli osservatori, spiccano in particolare due nomi che fino a poco tempo fa sembravano totalmente fuori portata per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - L’Inter ridisegna la difesa tra svincolati di lusso e scommesse di Premier League

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