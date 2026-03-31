Gli svincolati di lusso di giugno 2026 | tra occasioni e possibilità

Il 31 marzo 2026 si sono diffuse notizie su alcuni calciatori svincolati di lusso in programma per giugno. Tra questi, un centrocampista ha annunciato il suo addio al Manchester City, mentre un difensore ha comunicato la volontà di lasciare il Bayern Monaco. Questi movimenti potrebbero aprire nuove opportunità per diversi club europei in vista della prossima sessione di mercato.

Roma, 31 marzo 2026 – Bernardo Silva ha comunicato al Manchester City la volontà di cambiare aria e provare un'esperienza nuova, così come Raphael Guerreiro al Bayern Monaco. I due portoghesi sono solo gli ultimi che si aggiungono alla lista dei giocatori svincolati da giugno 2026, quest'anno popolata da nomi di lusso. Bernardo Silva il 10 agosto spegnerà 32 candeline e dopo nove stagioni lascerà il Manchester City: su di lui c'è l'interesse di tantissime squadre, dall'Europa all'Arabia passando per la Major League Soccer. In Italia, la più interessata sembra essere la Juventus, che vorrebbe aggiungere un giocatore con una grande esperienza internazionale all'interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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