Il nome di Kerim Alajbegovic rimane al centro di voci di mercato, con il Napoli che mostra interesse. Tuttavia, il club tedesco, attuale sua squadra, ha deciso di rinforzare il suo contratto per evitare partenze. La situazione tra le parti sembra ancora ferma, mentre altre squadre seguono con attenzione gli sviluppi. Nessuna novità ufficiale è stata comunicata finora dalle società coinvolte.

Il nome di Kerim Alajbegovic continua a circolare con forza anche in Serie A. Il talento bosniaco, però, è destinato prima di tutto a tornare in Germania. Il Bayer Leverkusen, infatti, ha esercitato a fine marzo la clausola di riacquisto dal Salisburgo, riportandolo alla base per una cifra vicina agli otto milioni di euro. Le sue prestazioni stagionali non sono passate inosservate. Il rendimento mostrato con il club austriaco e con la Nazionale ha acceso l’interesse di diverse società europee. In Italia, nelle ultime settimane, il pressing si è fatto più forte. Tra i club che seguono il classe 2007 ci sono Roma, Lazio, Napoli e Inter. A riferirlo è Bild.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alajbegovic piace anche al Napoli, ma il Bayer lo blinda

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