La Juventus sta pianificando di acquistare un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. La società ha in mente una cifra di circa 50 milioni di euro per l’erede di Gregorio, che sembra essere destinato a lasciare il club. Il nome del possibile nuovo acquisto non è stato ancora ufficializzato, ma il club avrebbe messo sotto osservazione anche il capitano di una squadra portoghese di livello, con il supporto di un noto agente sportivo.

Per la porta il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche il capitano della big portoghese Champions o meno, la Juventus proverà a prendere un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. È sulla lista di Spalletti, il quale come il club non ritiene Di Gregorio all’altezza per fare il titolare, mentre Perin resta un dodicesimo nonostante la recente promozione a numero uno. (AnsaFotoScreen) – Calciomercato.it Il ‘sogno’ di Spalletti sarebbe Alisson, già allenato alla Roma e in scadenza nel 2027 col Liverpool. I ‘Reds’ hanno di recente attivato l’opzione rinnovo per un’altra stagione, ma la permanenza del brasiliano alle dipendenze di Slot rimane incerta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Di Gregorio verso l’addio alla Juve: 50 milioni per l’erede, lo ‘porta’ Mendes

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