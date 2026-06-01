L'Inter ha migliorato il suo bilancio grazie ai risultati ottenuti con l'allenatore Inzaghi e al supporto di Infantino. La squadra ha registrato un aumento di utile rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo, un noto quotidiano sportivo dedica ampio spazio a un elogio nei confronti di figure chiave del calcio italiano, sottolineando il loro ruolo dominante nel panorama sportivo nazionale.

Se cerchiamo un modo per capire chi oggi comanda davvero nel calcio italiano ci soccorre la lettura del giornalone sportivo per antonomasia: è tutto un peana. Di chi parliamo? Ma dell’Inter, naturalmente: già proiettata nel futuro, grazie alla presenza entusiasta e costante dei dirigenti del fondo Oaktree, pronti a stanziare 150 milioni per il prossimo mercato a cui il presidente Marotta sta lavorando alacremente. Inter, sei anni di perdite. Manca solo che si scriva di aver visto le luci del suo ufficio, in viale della Liberazione, accese finanche oltre la mezzanotte e poi le avremmo lette tutte. Orsù, fiato alle trombe: l’Inter punta Vicario, Muharemovic, Solet, Palestra, Koné, Curtis Jones, e persino Nico Paz, il sogno che poi tanto sogno non è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter ha rivisto l’utile di bilancio grazie a Inzaghi e a Infantino

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