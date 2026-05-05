L'Inter ha annunciato un bilancio in utile anche quest'anno, grazie ai risultati ottenuti con la collaborazione di Oaktree. Tuttavia, la squadra dovrà affrontare alcune sfide, tra cui l'assenza di premi UEFA, che potrebbero influenzare i futuri risultati finanziari. Le operazioni di mercato svolte a giugno sono sotto osservazione, poiché alcune potrebbero comportare spese che impattino sul bilancio annuale.

? Cosa scoprirai Come farà l'Inter a restare in utile senza i premi UEFA?. Quali operazioni di mercato di giugno rischiano di impattare il bilancio?. Perché la gestione Oaktree è diversa dai profitti della scorsa stagione?. Quanto incideranno le spese per il mercato sul saldo finale?.? In Breve Contrazione di 115 milioni di euro per mancati premi UEFA e botteghino.. Esercizio 2024-25 chiuso con utile storico di 35 milioni di euro.. Target finanziari Oaktree raggiunti entro la scadenza del 30 giugno.. Ricavi commerciali compensano i 65 milioni persi per l'uscita dai playoff.. Il raggiungimento dello scudetto e la conquista del secondo posto in classifica permettono all’Inter di centrare gli obiettivi finanziari prefissati da Oaktree entro il 30 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, traguardi raggiunti: il bilancio resta in utile con Oaktree

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