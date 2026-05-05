Oaktree missione compiuta | scudetto e secondo utile di fila Le nostre stime sul bilancio dell’Inter

Il club nerazzurro ha conquistato lo scudetto e ottenuto il secondo utile consecutivo, confermando un bilancio positivo. I risultati sportivi si sono affiancati a un miglioramento dei dati economici, nonostante alcune voci di spesa e investimenti. La gestione ha portato a un incremento delle entrate e a una stabilità finanziaria, mantenendo un equilibrio tra performance sportiva e risultati economici.

Missione compiuta. O meglio, “targets achieved”, per dirla con i manager di Oaktree. L’Inter ha vinto lo scudetto e, al 30 giugno, centrerà l’utile di bilancio, il secondo consecutivo. È il sogno di qualsiasi fondo d’investimento: creare valore attraverso una gestione sostenibile. Le stime della Gazzetta per l’esercizio 2025-26 indicano un segno positivo, sulla base dello stato attuale dei conti. Le variabili sportive sono ormai quasi esaurite (resta da giocare la finale di Coppa Italia), mentre resta aperta quella legata alle possibili operazioni di mercato di giugno. Il risultato economico che la società nerazzurra si appresta a conseguire in questa stagione è, se possibile, ancora più significativo dello storico bilancio 2024-25, che registrò il primo utile nella storia del club: 35 milioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oaktree, missione compiuta: scudetto e secondo utile di fila. Le nostre stime sul bilancio dell’Inter Notizie correlate Oaktree e la sfida della sostenibilità: l’Inter punta al secondo utile consecutivodi Redazione Inter News 24Oaktree ha imposto un modello di business basato sulla prosperità a lungo termine, l’obiettivo è chiudere il bilancio... Oaktree Inter, il rimpianto Inzaghi tra bilancio e sogni di gloriadi Redazione Inter News 24Oaktree Inter, la strategia del fondo statunitense tra la nostalgia per la gestione economica di Simone Inzaghi e la sfida... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa. Inter, quanto vale la vittoria dello scudetto nella strategia di OaktreeLa vittoria del campionato potrebbe aiutare il bilancio dell'Inter, compensando in parte il calo dei ricavi europei e confermando la traiettoria virtuosa avviata sotto la gestione del fondo california ... milanofinanza.it Inter, missione compiuta. E adesso i campioni d’Italia vogliono vedere doppio: prossima fermata Coppa ItaliaThuram a fine primo tempo e Mkhitaryan all’80’ consegnano a Chivu il titolo al primo tentativo. Passerella Lautaro ... msn.com