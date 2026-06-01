L’Inter ha concluso un’operazione di mercato in Serie A con un investimento di circa 25-30 milioni di euro, attraverso un prestito con obbligo di riscatto. La società ha effettuato un blitz a Milano per finalizzare l’accordo, puntando a completare il trasferimento prima dell’inizio del ritiro estivo. La scelta di accelerare le operazioni deriva dalla volontà di evitare che il Mondiale possa influire sulle trattative e sulla preparazione della squadra.

Operazione da 2530 milioni di euro: i dettagli L’ Inter è già molto attiva sul mercato. L’obiettivo è fare il grosso prima dell’inizio del ritiro, con il Mondiale che anche per i nerazzurri rischia di rappresentare un ostacolo importante. Il nome più in hype al momento è quello di Curtis Jones del Liverpool, seguito da Oumar Solet. – Grafica di Calciomercato.it Grazie alla permanenza di Bastoni, con il Barcellona che ha preferito investire per un esterno offensivo come Gordon, il difensore francese ha vinto la sfida con il mancino Muharemovic. Piero Ausilio lo ha bloccato, trovando un accordo sull’ingaggio: parliamo di circa 2,22,4 milioni a stagione, a fronte di un contratto fino a giugno del 2031. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter fa un altro affare in Serie A: blitz a Milano, prestito con obbligo

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