Raggiunto un altro accordo | affare doppio dell’Inter in Serie A

L’Inter ha concluso un altro accordo, rafforzando il reparto difensivo in vista della prossima stagione di Serie A. La società si sta muovendo con anticipo, accelerando le trattative per il secondo acquisto nel settore difensivo. La strategia mira a consolidare la rosa e a prepararsi al meglio per le sfide future nel campionato italiano. La conferma di un affare doppio rappresenta un segnale di attenzione verso le esigenze tecniche della squadra.

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I nerazzurri si muovono d’anticipo: accelerata per il bis in difesa L’ Inter sta lavorando d’anticipo in vista della prossima stagione. Tante le cose da fare, i cambiamenti da adottare che non c’è alternativa: bisogna agire in tempo, muoversi rapidamente per quelli che sono considerati i profili ideali per rinforzare la rosa. Emblematiche la manovre per il reparto arretrato, che perderà sicuramente due pezzi: Acerbi e Darmian. Forse tre o quattro, con riferimento a de Vrij e Bastoni. A meno di sorprese una delle caselle vuote verrà occupata da Tarik Muharemovic. Un altro accordo raggiunto: affare doppio dell’Inter in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Raggiunto un altro accordo: affare doppio dell’Inter in Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROCCHI INDAGATO: ATTACCO ALL’INTER Analisi senza filtri Sullo stesso argomento Juve, tutta la verità sull’affare Grimaldo: “Accordo raggiunto”I dettagli dell’operazione col Bayer Leverkusen In vista della prossima stagione la Juve sta valutando diversi profili in scadenza di contratto,... Il grande talento dell’Inter: affare alla Nico Paz in Serie A | CMÈ un’idea che può concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo Nico Paz resta uno dei nomi più caldi dei piani futuri dell’Inter. Temi più discussi: Accordo raggiunto: regole sull'IA più semplici e tutele più forti; Dal Consiglio UE arriva il via libera al nuovo accordo commerciale UE-Messico; Dazi UE-USA: tensioni, accordo commerciale e sviluppi futuri | Tematiche | Parlamento europeo; Raggiunto compromesso sulle clausole chiave dell'accordo Ue-Usa. ULTIM'ORA: L'Inter ha raggiunto un accordo con Solet, resta solo da definire l'accordo con l'Udinese. @CronacheTweet x.com Juve, tutta la verità sull’affare Grimaldo: Accordo raggiuntoGrimaldo alla Juve ecco cosa risulta stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato. Incontro e accordo col terzino del Bayer ... calciomercato.it Bayer: raggiunto accordo per acquisizione di Perfuse Therapeutics(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Bayer e Perfuse Therapeutics hanno raggiunto un accordo in base al quale Bayer acquisira' interamente ... ilsole24ore.com