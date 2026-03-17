Bastoni e l’addio all’Inter l’erede gioca in Serie A | affare con la rivale

Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter in vista del prossimo mercato estivo, con alcune voci che lo collocano tra i possibili partenti della squadra nerazzurra. L’Arsenal, rivale in Premier League, ha mostrato interesse per il difensore, anche se al momento non ci sono segnali concreti di una trattativa avviata. Nel frattempo, anche Calafiori è stato accostato a un trasferimento in Serie A, mentre Chivu ha espresso apprezzamento per il calciatore.

Chivu apprezza molto Calafiori, ma l’Arsenal non sembra propenso a venderlo Non solo Thuram, anche Alessandro Bastoni è un papabile a lasciare l’ Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore piace in Premier e soprattutto al Barcellona, con quest’ultimo che avrebbe già strappato l’ok dello stesso classe ’99. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Bastoni via per 50 milioni? Probabilmente servirebbe una proposta più alta per far vacillare il club nerazzurro, che comunque ha già iniziato a guardarsi intorno per l’eventuale quanto pesante eredità del numero 95. Il nome in cima ai desideri è quello di Riccardo Calafiori: l’ex Roma e Bologna è molto apprezzato da Chivu, tuttavia ad oggi l’ Arsenal non sembra intenzionata a privarsene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni e l’addio all’Inter, l’erede gioca in Serie A: affare con la rivale Articoli correlati Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvMilano, 17 febbraio 2026 – Il primo passo verso il tabellone a eliminazione diretta della Champions League arriva in quel di Bodo in Norvegia. Miretti dice addio alla Juventus, colpo in Serie A: se lo prende la rivaleFabio Miretti potrebbe salutare la Juventus a stretto giro di posta con il centrocampista che è finito nel mirino di una rivale italiana. Contenuti utili per approfondire Bastoni e l'addio all'Inter l'erede... Temi più discussi: Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Bastoni, i fischi aprono l'inimmaginabile. E il Barcellona ci si tuffa...; Milan-Inter, le scelte di Allegri: Estupinan in vantaggio su Bartesaghi. Pulisic-Leao in attacco; Inter, per Bastoni un premio dal Consiglio Regionale dopo il caso Kalulu. Inter, Bastoni verso l’addio: il suo erede dalla PremierL'Inter è pronta a dare il via libera alla cessione di Bastoni e per il suo erede c'è una possibilità direttamente dalla Premier ... calciomercatonews.com Inter, novità sul futuro di Bastoni: ecco i piani della societàIl ruolo di Bastoni all'interno della rosa dell'Inter, potrebbe essere utile soprattutto per il futuro della società. newsmondo.it Verso Firenze: #Chivu ritrova il suo regista, ancora dubbi su #Lautaro e #Bastoni x.com Intervistato dai microfoni di #Tuttosport, #Magnini ha detto la sua sulla vicenda #Bastoni "Io penso che quello che ha fatto Bastoni, che sicuramente è stato sbagliato, forse l’hanno fatto quasi tutti i giocatori di calcio nella loro vita" Le dichiarazioni compl - facebook.com facebook