L' intelligenza artificiale risolve un enigma matematico vecchio di 80 anni E gli accademici esultano

Un sistema di intelligenza artificiale ha risolto un problema matematico rimasto irrisolto per 80 anni. La scoperta è avvenuta senza l’intervento diretto di professori o ricercatori, ma grazie a un algoritmo avanzato che ha analizzato e individuato la soluzione. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli esperti, che hanno confermato la validità del risultato. La soluzione mette fine a un enigma che ha coinvolto generazioni di matematici.

Per decenni è stato uno dei rompicapi più affascinanti della matematica moderna. Oggi, a sorprendere il mondo accademico, non è stato un professore universitario né un genio della geometria, ma un sistema di intelligenza artificiale. OpenAI ha annunciato che un proprio modello sperimentale è riuscito a risolvere, o più precisamente a confutare, la celebre congettura delle distanze unitarie formulata nel 1946 dal matematico ungherese Paul Erd?s. Cosa sappiamo. I matematici esultano: “Un passaggio storico”. La notizia ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica. Tra i primi a esaminare il risultato c'è stato il matematico britannico Tim Gowers, vincitore della Medaglia Fields, considerata il Nobel della matematica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'Intelligenza Artificiale Ha Analizzato Incongruenze Nella Storia Delle Piramidi

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