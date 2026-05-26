L’Intelligenza Artificiale risolve un enigma matematico aperto da 80 anni | È un enorme passo avanti
Un team di ricercatori ha utilizzato l’intelligenza artificiale per risolvere un enigma matematico aperto da 80 anni. La scoperta riguarda un problema che era rimasto senza soluzione per quasi otto decenni. La soluzione è stata raggiunta grazie a un algoritmo avanzato di intelligenza artificiale, che ha analizzato e risolto il rompicapo. La notizia è stata comunicata attraverso un pubblicazione scientifica, che conferma il successo dell’approccio tecnologico nel campo della matematica.
Era considerato uno dei rompicapi matematici rimasti irrisolti per quasi ottant’anni. Ora, secondo quanto riportato dalla rivista Nature (AI cracks 80-year-old mathematics challenge — researchers are astonished), un sistema di Intelligenza Artificiale sviluppato da OpenAI sarebbe riuscito a trovare autonomamente la soluzione a un problema formulato nel 1946 dal matematico ungherese Paul Erd?s. Si tratta del cosiddetto “problema della distanza unitaria”, un quesito geometrico che chiede di individuare la configurazione più densa possibile di punti su un piano, in modo che il maggior numero di coppie di punti si trovi a una determinata distanza l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'Intelligenza Artificiale Ha Analizzato Incongruenze Nella Storia Delle Piramidi
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