L’Intelligenza Artificiale risolve un enigma matematico aperto da 80 anni | È un enorme passo avanti

Notizia in breve

Un team di ricercatori ha utilizzato l’intelligenza artificiale per risolvere un enigma matematico aperto da 80 anni. La scoperta riguarda un problema che era rimasto senza soluzione per quasi otto decenni. La soluzione è stata raggiunta grazie a un algoritmo avanzato di intelligenza artificiale, che ha analizzato e risolto il rompicapo. La notizia è stata comunicata attraverso un pubblicazione scientifica, che conferma il successo dell’approccio tecnologico nel campo della matematica.