Sempre più medici integrano strumenti di intelligenza artificiale nelle loro pratiche quotidiane, con circa l’80% che già li utilizza per supportare diagnosi e decisioni cliniche. L’adozione di tecnologie come i dispositivi indossabili permette di raccogliere dati in tempo reale, influenzando il modo in cui vengono valutate le condizioni dei pazienti. Restano da chiarire quali soggetti avranno il controllo sui flussi di questi dati sanitari a livello globale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la diagnosi medica con l'integrazione dei dati wearable?. Chi controllerà davvero il flusso dei dati sanitari globali?. Perché l'Europa è esclusa dai nuovi strumenti di ChatGPT Health?. Come influirà l'IA sulla scoperta di nuovi farmaci nel futuro?.? In Breve OpenAI lancia ChatGPT Health per cittadini e ChatGPT for Clinicians per professionisti.. Progetto Horizon 1000 porterà IA in 1.000 cliniche in Rwanda entro il 2028.. Microsoft integra Copilot Health con dati di oltre 50.000 fornitori e ospedali statunitensi.. Modello GPT-Rosalind supporta la ricerca scientifica e la scoperta di nuovi farmaci.. Oltre l’80% dei medici intervistati dall’American Medical Association utilizza già strumenti basati sull’intelligenza artificiale nel 2026, segnando un raddoppio rispetto ai dati del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medicina e IA: l’80% dei medici usa già l’intelligenza artificiale

EP. 4 - Sensori, AI e cura: La medicina degli ambienti intelligenti

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