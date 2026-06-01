Non è stata una sorpresa, almeno per lui. Prima di ufficializzare la lista per i Mondiali, Tuchel gli ha fatto una telefonata fredda e cordiale: "Non ci sei. Mi spiace, c'è mancato poco". Adam Wharton a 22 anni se l'è fatto scorrere addosso: "Non ho intenzione di sedermi e piangere, il calcio è questo, non è la fine del mondo, sono ancora giovane". Gli inglesi meno: sui grandi eventi hanno sempre il nervo scoperto, ogni volta che un santone viene da fuori a dirigere la loro nazionale (era successo anche a Eriksson e Capello) gli fanno le pulci, e sono convinti che la sua assenza sia il vero peccato capitale del tecnico tedesco.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inghilterra va al Mondiale senza il "Doctor Strange" Adam Wharton

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