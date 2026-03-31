Man United e Real Madrid puntano al trasferimento di Adam Wharton

Da justcalcio.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si diffonde la notizia di un interesse da parte di due grandi club europei per il centrocampista inglese. Attualmente in forza a un club della Premier League, il giocatore ha indossato la maglia della nazionale inglese in alcune occasioni recenti. Nessuna ufficialità è ancora arrivata dai club coinvolti, e le trattative sono in fase iniziale.

Secondo quanto riferito, Manchester United e Real Madrid sono entrambi interessati a un potenziale colpo nella finestra di trasferimento estivo per il centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton. Il nazionale inglese si è affermato come uno dei migliori giovani giocatori della Premier League e sembra solo questione di tempo prima che si guadagni un passaggio in un grande club europeo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Sono un sacco di soldi da pagare per qualcuno relativamente inesperto, ma sembra anche che Wharton abbia sicuramente un grande futuro nel gioco, quindi potrebbe rivelarsi un investimento utile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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