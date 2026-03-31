Man United e Real Madrid puntano al trasferimento di Adam Wharton

Nelle ultime ore si diffonde la notizia di un interesse da parte di due grandi club europei per il centrocampista inglese. Attualmente in forza a un club della Premier League, il giocatore ha indossato la maglia della nazionale inglese in alcune occasioni recenti. Nessuna ufficialità è ancora arrivata dai club coinvolti, e le trattative sono in fase iniziale.

Secondo quanto riferito, Manchester United e Real Madrid sono entrambi interessati a un potenziale colpo nella finestra di trasferimento estivo per il centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton. Il nazionale inglese si è affermato come uno dei migliori giovani giocatori della Premier League e sembra solo questione di tempo prima che si guadagni un passaggio in un grande club europeo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Sono un sacco di soldi da pagare per qualcuno relativamente inesperto, ma sembra anche che Wharton abbia sicuramente un grande futuro nel gioco, quindi potrebbe rivelarsi un investimento utile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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