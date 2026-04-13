Doctor Strange ha avuto un ruolo fondamentale sia in Spider-Man: No Way Home, sia (ovviamente) in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ( Multiverse of Madness ), anche se purtroppo sembra aver influito negativamente sull’esito di entrambi i film. Doctor Strange è un personaggio interessante, soprattutto per quanto riguarda la sua interpretazione nei film e nelle serie dell’MCU. Come Tony Stark, Doctor Strange è sarcastico ed egocentrico, sebbene sia ovviamente anche potente e intelligente. Prima e durante gli ultimi capitoli della saga degli Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, questo suo atteggiamento appariva come una semplice punta di presunzione che poteva essere giustificata dal fatto che stava letteralmente salvando il mondo (e ben oltre esso).🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: No Way Home dimostra quanto si sbagliasse Doctor Strange nel Multiverso della Follia

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