L' incubo dei maremmani in Val Riglio | ragazza minacciata dal branco non è il primo caso

Lunedì 1 giugno, sei pastori maremmani hanno circondato una villetta in Val Riglio, sopra Pontedellolio. Una ragazza presente sul luogo è stata minacciata dal branco. Non si tratta di un episodio isolato, poiché si sono verificati altri casi simili nella zona.

Sei pastori maremmani hanno circondato una villetta in Val Riglio, sopra Pontedellolio nella mattinata di lunedì 1 giugno. In quel momento erano presenti in casa i proprietari, che non si sono subito accorti della presenza dei cani. In particolare, la figlia del proprietario uscendo di casa è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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