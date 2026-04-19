Lite in discoteca per una ragazza Diciassettenne pestato dal branco Daspo e denuncia per sette giovani

In una discoteca di Novafeltria, una ragazza di 17 anni è stata coinvolta in una lite con alcuni giovani, che si sono poi scagliati contro di lei con violenza. Secondo quanto riferito, il pestaggio è avvenuto a causa di motivi legati a gelosia e a un commento ritenuto inappropriato rivolto a un’altra ragazza. La polizia ha identificato e denunciato sette giovani, ai quali è stato anche notificato un divieto di avvicinamento.

Pestato dal branco per motivi di gelosia e un commento "di troppo" a una ragazzina nella discoteca Jolly a Novafeltria. Poi le minacce sui social, per cercare di farlo tacere. A distanza di mesi da quella notte di violenza, per i sette protagonisti della vicenda – tutti giovanissimi residenti in Valmarecchia, tre dei quali non ancora 18enni – sono scattate le denunce e il Daspo "urbano" emesso dal questore di Rimini: sulla base del provvedimento, non potranno più avvicinarsi al locale per un anno. I fatti risalgono all’ottobre dello scorso anno. Quella sera, all’interno del Jolly, un 17enne della provincia si trova coinvolto in una discussione con altri ragazzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite in discoteca per una ragazza. Diciassettenne pestato dal branco. Daspo e denuncia per sette giovani Notizie correlate Rissa per gelosia fuori dalla discoteca: denunciati dai carabinieri sette giovani e applicati “Daspo Urbani”Aggressione di gruppo in discoteca, scattano i provvedimenti: sette giovani, tra cui tre minorenni, non potranno più avvicinarsi al locale per un... Leggi anche: Diciottenne pestato e accoltellato dal branco: tre giovani condannati e arrestati per tentato omicidio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lite in discoteca per una ragazza. Diciassettenne pestato dal branco. Daspo e denuncia per sette giovani; Lite fuori da discoteca degenera, ferito un giovane; Colico. Assoluzione per la lite in discoteca allo student party del 2023; Minorenne aggredito fuori dalla discoteca, scattano sette daspo urbani. Lite in discoteca per una ragazza. Diciassettenne pestato dal branco. Daspo e denuncia per sette giovaniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Agguato armato dopo lite in discoteca, condanne dimezzate a BariLa Corte di Appello di Bari ha ridotto, dimezzandole, le condanne inflitte nei confronti di tre baresi di 21, 27 e 29 anni (Massimiliano Biasi, Michele Portoghese e Michele D’Addabbo) imputati per ... lagazzettadelmezzogiorno.it Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Spara al vicino durante una lite: arrestato 62enne, ferito un uomo facebook Brindisi, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto x.com