Interviene in difesa di una ragazza accerchiata dal branco | accoltellato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato ferito con un coltello mentre cercava di difendere una ragazza coinvolta in una lite con alcuni giovani. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e, secondo quanto si è appreso, l’uomo ha cercato di intervenire per proteggere la ragazza, ma è stato colpito e ferito. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto.

È intervenuto a difesa di una ragazza che stava litigando con un gruppetto di giovani ed è finito accoltellato. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, a Cologno Monzese, alle porte di Monza.Secondo quanto riportato da MilanoToday e ricostruito dai carabinieri, poco dopo le 14 l'uomo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Difende una ragazzina dal branco di “maranza” e viene accoltellato: finisce in ospedaleNon è rimasto in disparte, quando ha capito che quella lite tra un gruppo di giovani e una ragazza avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più... Lite in discoteca per una ragazza. Diciassettenne pestato dal branco. Daspo e denuncia per sette giovaniPestato dal branco per motivi di gelosia e un commento "di troppo" a una ragazzina nella discoteca Jolly a Novafeltria. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Interviene in difesa di una ragazza accerchiata dal branco: accoltellato 42enne; Zerocalcare interviene in difesa dell'Acrobax, finito nella lista nera dei posti da sgomberare: È saltata ogni mediazione, l'unica difesa è viverlo; Il Prefetto Pinuccia Niglio interviene al convegno sulla Scuola NBC; Docente modifica voti sul registro elettronico, indagata. Interviene l’ex Dirigente. Libia, Consiglio supremo di Difesa: Italia pronta a intervenireRoma (askanews) – Se le autorità libiche dovesserlo richiederlo, l’Italia sarebbe pronta a intervenire con una missione militare di supporto. Lo ha stabilito il Consiglio superiore della Difesa, ... affaritaliani.it DFP, spese per la difesa a rischio? L’avvertimento di GiorgettiDal canto suo, Carlo Calenda ha già definito il deficit l'alibi di Meloni per non aumentare le spese per la difesa. E Pichetto parla di guerra maledetta. money.it Tre pitbull sbranano un gatto: interviene la polizia locale https://cityne.ws/6zSVA - facebook.com facebook Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene per garantire un salario giusto e una contrattazione di qualità, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. x.com