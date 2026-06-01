Una donna di circa cinquant’anni è rimasta ferita dopo essere caduta con la bicicletta in una scarpata lungo una strada provinciale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e la donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al vicino ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima di trasferirla. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.

Una pedalata serale che rischia di trasformarsi in un dramma, con una donna ricoverata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. È accaduto la scorsa notte alla Foce, lungo la provinciale via Genova, con una spezzina di 54 anni che ha perso il controllo della bici, finendo la sua corsa in una scarpata profonda diversi metri, vicino al giardino dell’abitazione sottostante. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23. Secondo i primi accertamenti, la donna stava pedalando in direzione della città, quando all’improvviso, nei pressi dell’ex casa cantoniera, è finita fuori strada, volando in una scarpata. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati dalle persone che si trovavano in quel momento in zona, e anche da alcuni automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incidente sulla provinciale. Precipita con la bici nella scarpata. Cinquantenne al Santa Corona

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