L’incertezza dei mercati si combatte con la prudenza

Le tensioni geopolitiche e il conflitto in Medio Oriente hanno provocato oscillazioni sui mercati finanziari, ma non hanno modificato le previsioni di medio e lungo termine per il mercato azionario globale. Le borse hanno mostrato nervosismo, ma le analisi indicano che l’incertezza rimane gestibile attraverso la prudenza. Nessuna decisione drastica è stata presa e le prospettive di investimento non sono state alterate dalle recenti tensioni internazionali.

LE TENSIONI GEOPOLITICHE e la guerra in Medio Oriente hanno un po’ scosso le piazze finanziarie ma, almeno per ora, non sembrano aver cambiato le prospettive di medio e lungo periodo del mercato azionario globale. Anzi, proprio le fasi di volatilità dei prezzi e degli indici hanno creato occasioni di acquisto in alcuni settori che restano strategici, a partire dalla tecnologia e dai business che ruotano attorno all’ intelligenza artificiale. È questa la view della casa di gestione Pharus Sicav, illustrata da Stefano Reali, vice president e fund manager della società, secondo cui le correzioni di mercato dei mesi scorsi hanno permesso di tornare a guardare con interesse soprattutto al Nasdaq, il listino che raggruppa i più importanti titoli azionari del comparto tecnologico quotati negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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