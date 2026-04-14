La situazione geopolitica attuale ha portato a una riduzione delle esportazioni di vino e a un calo del turismo legato all'enoturismo nella regione. La mancanza di certezze su sviluppi futuri ha influenzato le attività economiche e i flussi di visitatori. Tuttavia, sono stati segnalati segnali di apertura verso nuovi mercati, che potrebbero contribuire a una ripresa delle esportazioni e del turismo nei prossimi mesi.

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - A causa della situazione geopolitica attuale "c'è una contrazione sia nell'export dei vini, sia nell'arrivo di turisti legati all'enoturismo, perché non c'è certezza di quello che potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Però i produttori sono convinti che il dato resterà consolidato anche per quest'anno perché si chiudono alcuni mercati ma se ne aprono degli altri". E' quanto ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervistato in occasione del Vinitaly dalla direttrice di Telebari, Maddalena Mazzitelli. "Penso - ha spiegato - ai buyer che sono arrivati dalla Cina e dall'Argentina e Brasile, due Paesi che fanno parte del Mercosur, mercato che l'Europa sta aprendo in queste settimane.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Decaro: "Incertezza frena export e turismo in Puglia ma si stanno aprendo nuovi mercati"

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