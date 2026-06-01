L’Avellino Basket ha iniziato ufficialmente la sua terza stagione consecutiva in Serie A2. La squadra si prepara a disputare le partite in un PalaDelMauro che, secondo il presidente, deve essere all’altezza della città. L’obiettivo è rendere il palazzetto più adeguato e rappresentativo per la squadra e i tifosi. La stagione è cominciata e l’attenzione si concentra sulla crescita del club e sulla valorizzazione dell’impianto.

Tempo di lettura: 3 minuti Si alza ufficialmente il sipario sulla terza stagione consecutiva in Serie A2 dell’ Avellino Basket. L’occasione per fare il punto sui programmi futuri e sancire il rinnovo sulla panchina di coach Gennaro Di Carlo è stata la conferenza stampa di presentazione, che ha visto una partecipazione d’eccezione: quella del neo-eletto sindaco di Avellino, Nello Pizza. Una presenza che testimonia la vicinanza delle istituzioni locali a una realtà sportiva che sta riaccendendo l’entusiasmo della piazza. Il primo cittadino ha esordito portando il proprio saluto e quello dell’amministrazione, sottolineando il valore sociale e promozionale del club in una terra di radicata tradizione cestistica: “Il basket ad Avellino ha una grande tradizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’impegno di Pizza: “Rendiamo il PalaDelMauro degno della città”

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non posso dire cosa realmente penso solo perché voglio bene a pecchino e non lo ferirei mai così, dopo l'impegno !!! x.com

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