Avellino la proposta del candidato sindaco Nello Pizza | Rendiamo la Consulta Argento 2.0 un presidio permanente delle fragilità

Il candidato sindaco di Avellino ha annunciato un progetto per la Consulta Argento 2.0, con l’obiettivo di trasformarla in un presidio permanente dedicato alle persone fragili. La proposta prevede di renderla un esempio di welfare territoriale più pratico e funzionale, con un approccio più operativo. La proposta arriva in vista delle prossime elezioni comunali e mira a rafforzare i servizi destinati alle categorie più vulnerabili della comunità.

«Vogliamo fare della “Consulta Argento 2.0” un modello innovativo di welfare territoriale, spingendola in un ambito più operativo». È questa la proposta del candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, che rilancia e amplia quanto deliberato dal Comune di Avellino lo scorso 26 gennaio con.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindacoAVELLINO – È l’avvocato Nello Pizza il candidato sindaco del campo largo alle prossime elezioni amministrative di Avellino. Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello PizzaIl PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pizza presenta la lista Pd al Carcere Borbonico: Vogliamo essere eccezionalmente normali; Campo largo, Pizza lancia la sfida: Avellino agli avellinesi; E venne il tempo dei programmi: Pizza e Nargi guardano al futuro, Festa punta a completare il lavoro; Il M5S cala Antonella Festa: Competenza, legalità e concretezza per cambiare Avellino. Avellino, Amministrative: presentata la lista Casa Riformista per Avellino a sostegno del candidato sindaco Nello PizzaAvellino. È stata ufficialmente presentata la lista Casa Riformista per Avellino, che prenderà parte alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza, espressione d ... irpinianews.it Amministrative Avellino, Nello Pizza ci riprova: sei liste a sostegno dell’ex segretario PdSei liste e una coalizione ampia per Nello Pizza, che torna in campo per la guida del Comune di Avellino. A sostenerlo il Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi ... atripaldanews.it Dibattito sereno e dai toni pacati tra i tre candidati a sindaco di Avellino nella tradizionale tribunale elettorale del Tgr Campania. Illustrazione dei programmi e visioni diverse su vari temi per Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza. Un confronto che si è soffe - facebook.com facebook