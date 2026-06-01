Le fiere contribuiscono con 22,5 miliardi di euro al Pil e al settore del Made in Italy. Le aziende espositrici riescono a crescere al doppio della media, anche grazie alle opportunità di networking e visibilità offerte dagli eventi. Ogni euro speso dai visitatori durante le fiere genera un ritorno economico significativo, stimato in diversi moltiplicatori di valore. Questi eventi rappresentano quindi un motore importante per l’economia e il settore industriale.

? Domande chiave Come fanno le aziende espositrici a crescere al doppio della media?. Quanto genera ogni singolo euro speso dai visitatori durante le fiere?. Perché il sistema espositivo italiano è considerato un asset strategico nazionale?. Quali sono i vantaggi competitivi misurabili per chi partecipa ai 900 appuntamenti?.? In Breve 900 appuntamenti previsti per il 2026 su 4,2 milioni di metri quadrati espositivi.. Le imprese espositrici crescono quasi al doppio rispetto alla media nazionale.. Ogni euro speso dai visitatori genera un ritorno di 2,5 euro sul territorio.. AEFI e IT-EX lanciano campagna social in occasione del Global Exhibition Day. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’impatto delle fiere: 22,5 miliardi per il Pil e il Made in Italy

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