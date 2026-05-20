FS | 11,6 miliardi per i cantieri impatto di 8,6 miliardi sul PIL

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo ferroviario ha annunciato un investimento di 11,6 miliardi di euro destinati ai lavori di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture. Questa spesa si tradurrà in un impatto di circa 8,6 miliardi di euro sul prodotto interno lordo nel prossimo periodo. Restano ancora da capire come tali interventi influenzeranno i flussi di viaggio durante la stagione estiva, in particolare verso le destinazioni del Sud, e quali città otterranno maggior beneficio dall’aumento della copertura delle tratte ad alta velocità.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi cantieri i viaggi estivi verso il Sud?. Quali città beneficeranno del rincaro della copertura Alta Velocità?. Come verranno gestite le interruzioni del servizio durante l'estate?. Dove si concentreranno i nuovi posti di lavoro ferroviari?.? In Breve Obiettivo +30% copertura popolazione con collegamenti Alta Velocità.. 18 miliardi euro impegnati entro febbraio 2026 tramite fondi PNRR.. Potenziamento linee AV Napoli-Bari, Sicilia e zone Campania-Basilicata.. Aggiornamento tecnologico sistema ERTMS previsto tra oggi e il 2027..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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