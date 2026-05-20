FS | 11,6 miliardi per i cantieri impatto di 8,6 miliardi sul PIL

Il gruppo ferroviario ha annunciato un investimento di 11,6 miliardi di euro destinati ai lavori di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture. Questa spesa si tradurrà in un impatto di circa 8,6 miliardi di euro sul prodotto interno lordo nel prossimo periodo. Restano ancora da capire come tali interventi influenzeranno i flussi di viaggio durante la stagione estiva, in particolare verso le destinazioni del Sud, e quali città otterranno maggior beneficio dall’aumento della copertura delle tratte ad alta velocità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui