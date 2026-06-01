Due tecniche italiane, 'Temporal More' e 'Total Smas', stanno modificando gli standard del lifting profondo per il contorno occhi, offrendo risultati più efficaci e naturali nel ridurre gli effetti del tempo.

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Due tecniche italiane - 'Temporal More' e 'Total Smas' - stanno cambiando gli standard del lifting profondo per ridurre gli effetti del tempo sulla zona del contorno occhi in modo efficace e naturale. Se ne è parlato alla terza edizione di The New Frontiers of Face Lifting, ospitata recentemente tra il Parco dei Principi Grand Hotel, la Plastic Surgery Clinic e l'Università Campus Bio-Medico, a Roma. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 300 specialisti provenienti da 48 paesi. La domanda di interventi meno invasivi cresce e il punto più dolente resta la regione del contorno occhi, dove la maggior parte dei chirurghi fatica a ottenere risultati naturali e dove l'abuso di filler ha prodotto, negli ultimi anni, esiti poco naturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lifting, procedure italiane Temporal More e Total Smas cambiano standard

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