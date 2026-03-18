La Union of European Clubs, un'associazione che rappresenta principalmente club di piccole e medie dimensioni, ha presentato una proposta per riformare il sistema di distribuzione dei ricavi delle competizioni Uefa. Questa iniziativa potrebbe portare a una riduzione dei fondi provenienti dalla Champions League, influenzando i ricavi delle squadre italiane e di altri paesi europei. La proposta ha suscitato reazioni tra i vari club e stakeholder del calcio continentale.

La Union of European Clubs (UEC), associazione che rappresenta soprattutto club di piccole e medie dimensioni, ha presentato una proposta per riformare la distribuzione dei ricavi delle competizioni Uefa. L’obiettivo è ridurre gli squilibri economici tra le squadre che partecipano con continuità alle coppe europee e quelle che restano fuori. Il sistema attuale concentra gran parte delle risorse nella Champions League. Oggi circa il 74% dei ricavi complessivi è destinato alla massima competizione europea, contro il 17% dell’Europa League e il 9% della Conference League. Questo modello, secondo la UEC, favorisce i club più strutturati, che accumulano ricavi elevati anno dopo anno, ampliando il divario nei campionati nazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Uefa, meno soldi dalla Champions: come cambiano i ricavi delle big italiane (e non solo)

Articoli correlati

Ricavi UEFA 2024/25: la Champions sposta tutto, Inter a 136 milioniOltre 5 miliardi di euro complessivi: i club italiani crescono grazie alla Champions, più contenuti i premi di Europa League e Conference La crescita...

**Uefa aggiorna liste per Champions e coppe europee: novità per le italiane****Le liste Uefa per le coppe europee sono state aggiornate: l’Italia ha avuto tre modifiche importanti, con l’Inter, la Juventus e l’Atalanta che si...

Altri aggiornamenti su Uefa meno soldi dalla Champions come...

Temi più discussi: Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; Uefa, proposta dei club medio piccoli per ridistribuire i soldi: riduzione shock per le italiane in Champions; Dal ritorno in Europa i soldi per investire: almeno 65-70 milioni; Chelsea News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori.

Ziliani: Juventus, in arrivo una stangata dalla UEFA. Ma nessuno lo diceDa anni Paolo Ziliani è molto attento alle vicende di casa Juventus. Il giornalista sportivo de Il Fatto Quotidiano non perde occasione per porre l'accento sulla situazione finanziaria del club bianco ... msn.com

Uefa, proposta dei club medio piccoli per ridistribuire i soldi: riduzione shock per le italiane in ChampionsLa rivoluzione presentata dalla Union of European Clubs (UEC): ecco l'analisi del nuovo modello ... msn.com

Cronache di spogliatoio. . A Como parlare d’Europa non è più un’utopia. La vittoria contro la Roma lo ha confermato. Ma in vista della prossima stagione c’è solo un unico, grande problema da risolvere: adeguare il Sinigaglia per ottenere la Licenza UEFA - facebook.com facebook

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana" #como #championsleague x.com